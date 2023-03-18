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18 Mar 2023 14:16

İran, MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı

İran, MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MITT Turizm Fuarı'nda İran'ın turizm kapasitesi tanıtıldı.

İran, ziyaretçilerine 29'ncu kez kapılarını açan MITT Moskova Turizm Fuarı'na katıldı.

Fuarı ziyaret eden İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asger Şalbafiyan, Rus medyasına yaptığı açıklamada, İran standında ülkenin turizm ve kültür kapasitelerinin tanıtıldığını belirtti.

Şalbafiyan ayrıca, İran ile Rusya arasında karşılıklı vizesiz seyahat uygulaması anlaşmasının yakında imzalanacağını bildirdi.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan MITT Turizm Fuarı, 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında Moskova'daki "Crocus Expo" fuar alanında düzenleniyor

News Code 1908238

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