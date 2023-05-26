İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Taraflar ayrıca Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran zaiyaretinin detaylarını görüştü.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Pazar günü (28 Mayıs) Tahran'a gelecek.

Umman Sultanı'na İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik edecek.

İbrahim Reisi-Heysem bin Tarık görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.