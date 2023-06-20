Japonya'da askeri genişleme karşıtları protesto yaptı

Bazı Japon vatandaşları 19 Haziran’da Japonya Temsilciler Meclisi önünde bir gösteri düzenleyerek, Japon Senatosu tarafından yakın zamanda kabul edilen savunma harcamalarına yönelik özel önlemlere ilişkin yasa tasarısına karşı olduklarını ifade ettiler.

Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği gerekçesiyle, Japonya ile NATO arasında son zamanlarda sık görülen etkileşimlere karşı güçlü bir endişe ve muhalefet dile getiriliyor.

Protestocular, 16 Haziran’da Japonya Senatosu’nda onaylanan söz konusu kanun tasarısının Japonya hükümetinin savunma harcamalarını artırmasına hukuki güvence sağladığını savunuyor.

Protestocular, son yıllarda Japonya’nın askeri genişlemeyi hızlandırarak, NATO ile gittikçe yakınlaştığına dikkat çekiyor ve bunun Japonya Anayasası’nın 9. hükmüne ciddi şekilde aykırı düştüğü gibi, barışı tehlikeye attığını kaydediyor.

Protestoculardan biri, “Japonya yeniden büyük askeri devlet olmak istiyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Japonya’nın bu çılgın girişimleri yapmaya devam etmesi halinde, Asya’daki gerginlik daha da tırmanacak, savaş riski büyüyecektir. Japonya sürekli olarak başta askeri açıdan olmak üzere ABD ve NATO’ya yaklaşıyor. Buna kesinlikle karşı çıkıyorum.” diye konuştu.

Kaynak: CRI