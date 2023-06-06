Çin'den NATO'nun doğu politikasına tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun Tokyo'da ofis açma önerisine karşı çıkarak NATO'nun Kuzey Atlantik bölgesine odaklanması gerektiğini kaydetti.

Bugünkü günlük basın toplantısında konuyu değerlendiren Çinli sözcü, NATO’nun bölgesel bir ittifak olma konumunun değişmediğini ve coğrafi bir atılım arayışında bulunmadığını defalarca belirttiğini hatırlattı.

Sözcü ayrıca Asya’nın Kuzey Atlantik kapsamında olmadığını ve sözde NATO’nun “Asya-Pasifik versiyonunun” kurulmasının gerekmediğini bizzat kendilerinin açıkladığını söyledi.

Sözcü, “Tüm bunlara rağmen, NATO’nun doğuya genişlemeye, bölgedeki işlere müdahale etmeye ve blok çatışmasını kışkırtmaya takılmasının amacı nedir?” sorusunu dile getirdi.

NATO’nun Asya’ya yönelmesinin başta Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumu yüksek teyakkuza sevk ettiğine dikkat çeken sözcü, bölgedeki çoğu ülkenin askeri blokların kurulmasına karşı çıkarak NATO'nun kollarını Asya'ya uzatmasını hoş karşılamadığını aktardı.

Kaynak: CRI Türkçe