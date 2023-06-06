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6 Haz 2023 18:05

Çin'den NATO'nun doğu politikasına tepki

Çin'den NATO'nun doğu politikasına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, NATO’nun kollarını Asya’ya uzatmasının hoş karşılanmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun Tokyo'da ofis açma önerisine karşı çıkarak NATO'nun Kuzey Atlantik bölgesine odaklanması gerektiğini kaydetti.

Bugünkü günlük basın toplantısında konuyu değerlendiren Çinli sözcü, NATO’nun bölgesel bir ittifak olma konumunun değişmediğini ve coğrafi bir atılım arayışında bulunmadığını defalarca belirttiğini hatırlattı.

Sözcü ayrıca Asya’nın Kuzey Atlantik kapsamında olmadığını ve sözde NATO’nun “Asya-Pasifik versiyonunun” kurulmasının gerekmediğini bizzat kendilerinin açıkladığını söyledi. 

Sözcü, “Tüm bunlara rağmen, NATO’nun doğuya genişlemeye, bölgedeki işlere müdahale etmeye ve blok çatışmasını kışkırtmaya takılmasının amacı nedir?” sorusunu dile getirdi.

NATO’nun Asya’ya yönelmesinin başta Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumu yüksek teyakkuza sevk ettiğine dikkat çeken sözcü, bölgedeki çoğu ülkenin askeri blokların kurulmasına karşı çıkarak NATO'nun kollarını Asya'ya uzatmasını hoş karşılamadığını aktardı.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1909716

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