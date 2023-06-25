Hindistan'ın açtığı ateşte 2 Pakistanlı öldü

Pakistan ordusu, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nda sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nın Sattwal bölgesinde bir grup çobana sebepsiz ve ayrım gözetmeden ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Pakistanlı sivilin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bu durumun "Hint ordusunun masum Keşmirlilere yönelik insanlık dışı tutumunu" gösterdiği vurgulandı.

Pakistan’ın bu duruma yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi yönetimine Keşmirlilerin insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Pakistan'dan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a nota

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, masum sivillerin hedef alınması kınanarak, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının insan onuruna ve uluslararası hukuka karşı olduğu vurgulanarak, Yeni Delhi’den ateşkese saygı duyması, olayı soruşturması ve Kontrol Hattı’nda barışı sürdürmesi talep edildi.

Kaynak: Sputnik