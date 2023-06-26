Çin'den 'Wagner' yorumu: Rusya'nın iç işi

Çin yönetimi, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ortaya çıkan krizi, bu ülkenin "iç işi" olarak gördüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu Rusya'nın iç işidir. Çin, Rusya'nın dostane bir komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olarak ulusal istikrarını sürdürmesini, kalkınma ve refaha ulaşmasını destekliyor" denildi.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun plansız bir ziyaretle Çin'e gelerek yürüttüğü temasların ardından geldi.

Rudenko, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ile görüşmüştü.

Rus diplomatın Çin Gang ile görüşmesinde "ortak kaygı konusu olan uluslararası ve bölgesel meselelerin tartışıldığı" belirtilmişti.

Rudenko ile mevkidaşı Ma'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, tarafların, "iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının önem taşıdığının" altını çizilmişti.

Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolüne işaret ederek, "örgütün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceklerini" bildirmişti.

Çin yönetimi, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ortaya çıkan krizi, bu ülkenin "iç işi" olarak gördüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu Rusya'nın iç işidir. Çin, Rusya'nın dostane bir komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olarak ulusal istikrarını sürdürmesini, kalkınma ve refaha ulaşmasını destekliyor" denildi.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun plansız bir ziyaretle Çin'e gelerek yürüttüğü temasların ardından geldi.

Rudenko, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ile görüşmüştü.

Rus diplomatın Çin Gang ile görüşmesinde "ortak kaygı konusu olan uluslararası ve bölgesel meselelerin tartışıldığı" belirtilmişti.

Rudenko ile mevkidaşı Ma'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, tarafların, "iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının önem taşıdığının" altını çizilmişti.

Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolüne işaret ederek, "örgütün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceklerini" bildirmişti.

Kaynak: T24