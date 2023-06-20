İran Batı ülkelerinin göç politikasını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika ve Asya ülkelerinden yüzlerce sığınmacıyı taşıyan bir teknenin Yunanistan'ın güney kıyıları yakınlarında alabora olması üzücü bir olaydır.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Batı devletleri göçmen krizine karşı böyle sorumsuzca davranamaz. Çünkü Asya ve Afrika'dan Batı'ya yapılan birçok yasa dışı göçün, Amerika ve Avrupa'nın bu bölgelerde uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır".

Yunanistan’ın Mora yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Göçmenlerin çoğu kayıp.