Çin'den ABD'ye tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD yönetiminin yanlış Çin algısıyla yanlış Çin politikası izleyerek, Çin’i kuşatma, engelleme ve bastırma girişimlerinde bulunduğunu ve Çin’in buna kesinlikle karşı çıktığını belirtti. Sözcü, ABD’nin Çin’i asılsız şekilde karalama ve Çin’in içişlerine keyfi şekilde karışma gibi girişimlerinin uluslararası düzenin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken basına verdiği demeçte, Çin ile aralarında fikir ayrılıkları bulunduğunun bir sır olmadığını, ABD’nin her zamanki gibi kendi çıkarlarını ve değerlerini koruyacağını ve Çin’in beğenmediği şeyleri yapacağını söyledi.

Blinken’in konuşmasından ciddi hoşnutsuzluk duyduklarını ifade eden Mao Ning, karşılıklı saygının devletler arası temasların temel ilkesi olarak Çin-ABD ilişkilerinde de izlenmesi gerektiğine işaret etti. Sözcü, ABD’nin sorumsuz açıklamalarda bulunmayı durdurması ve daha önce verdiği sözleri somut adımlarla yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Sözcü Mao Ning, ABD Kongresi’nden bir heyetin Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete de değindi. Mao Ning, dünyada tek Çin bulunduğunu ve Tayvan’ın Çin topraklarının bölünmez bir parçası olduğunu yineleyerek, ABD yönetiminin her kuruluşunun Tayvan’la resmi temas kurmama sözüne sadık kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Sözcü, ABD’nin sözde Tayvan’ın bağımsızlığı yanlısı güçlere yanlış sinyal göndermemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Pater dün yaptığı açıklamada, kongre üyelerinin Tayvan ziyaretinin ABD yönetiminin Tayvan politikasını değiştirdiği anlamına gelmediğini, yönetimin idari kuruluşlarla bağlantısı olmadığını ve Tayvan Boğazı’ndaki durumun gerginleşmesi veya statükonun değiştirilmesi arayışında olmadıklarını ileri sürdü.

Kaynak: CRI