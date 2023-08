ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması müzakerelerini değerlendirdi.

Sözcü, "Barış anlaşması hakkında konuşmaya devam ediyoruz ve anlaşmayı mümkün kılmak için her iki tarafın da zor tavizler vermesi gerektiğine inanıyoruz. İnsan hakları ABD için her zaman masada olmuştur ve endişelerimizi her zaman hem kamuya açık hem de özel yollarla dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.