Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

Başkent Bakü'de ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere akın eden Azerbaycanlılar, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek Hazreti Hüseyin ve beraberindekileri andı. Bazı vatandaşlar mersiyeler eşliğinde elleriyle göğüslerine vurdu.

Etkinliklere katılanlar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Bazı vatandaşlar, ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayı kampanyasına katılarak kan bağışı yaptı. Kafkas Müslümanları İdaresinin (KMİ) girişimiyle camilerde düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kan vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

Kaynak: AA