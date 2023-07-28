İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği sürecinin yapıcı ve olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz günlerde Astara’da düzenlenen İran-Azerbaycan ortak komisyon toplantısının başarılı geçtiğini belirtti.

İran'ın karabağ ile ilgili yapıcı tutumunu takdir eden Bayramov ise Emir Abdullahiyan'ın geçenlerde Bakü'ye yaptığı ziyaretinin önemli olduğunu vurguladı.