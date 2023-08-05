Suudi Arabistan'da Ukrayna Zirvesi başladı

Arap medyasına göre; Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği zirve toplantısı, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.

ABD, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden üst düzey yetkililer, Ukrayna- Rusya savaşını barışçıl bir şekilde sona erdirmede temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varmayı umarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplandı.

Rusya görüşmeleri izleyeceğini söylemesine rağmen Moskova toplantıya katılmıyor. Ukraynalı, Rus ve uluslararası yetkililer, savaşın kızıştığı şu anda Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan barış görüşmeleri olasılığının olmadığını söylüyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise görüşmelerin, Rusya'nın Ukrayna'da kontrolü ele geçirdiği tüm topraklarını iade etmesini ve tüm birliklerini geri çekmesini talep eden bir çözüm planındaki ilkeleri onaylamak için küresel liderlerin bir barış zirvesine yol açmasını umduğunu söyledi.