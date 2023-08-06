  1. Dünya
  2. Ortadoğu
6 Ağu 2023 15:58

Irak hükümeti Telegram'ı kapattı

Irak hükümeti Telegram'ı kapattı

Irak'ta dünden bu yana erişim sağlanamayan Telegram'ın hükümet tarafından kapatıldığı açıklandı.

Irak İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Telegram'ı kapatma kararının "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine alındığı" bildirildi.

Telegram'ı kapatma kararının gerekçesi "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" şeklinde açıklandı.

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki gösteriyor.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia ediyor.

AA

News Code 1910816

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler