İran: ABD ile asla güven temelinde müzakere etmeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, nükleer anlaşmanın İran’ın ABD’ye olan güveninin sonucu olmadığını belirterek, “Görüşme ve müzakere sürecini takip etmeye hazırız. İran'ın ABD’ye bakışı nettir ve bu ülke ile asla güven temelinde müzakere etmeyiz” dedi.

Kenani, “Yaptırımların kaldırılması ve ABD dahil tüm tarafların nükleer anlaşmaya sorumlu bir şekilde geri dönmesi için diplomatik sürecin devamında İran, ABD'ye güven temelinde değil, ulusal çıkarları ve anlaşmanın şartları temelinde müzakere edecek” ifadesini kullandı.

Kenani, İran’ın, nükleer anlaşmada taahhütte bulunan ve anlaşmaya bağlı olduğunu gösteren tek taraf olduğunu söyledi.

Kenani ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hakkındaki açıklamaları ve bu konunun İran- Suudi Arabistan ilişkilerine etkisine ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Bölgedeki gaspçı Siyonist rejimin yerinin sağlamlaştırılması ve istikrara kavuşturulması,ABD’deki hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat hükümetlerinin uzun yıllardır birinci ve çok önemli önceliği olmuştur. Amerikan hükümetleri Siyonist rejimi tam olarak desteklemek için kayıtsız şartsız taahhütlerine her zaman bağlı olduğunu gösterdiği açıktır.”

ABD’nin son yıllarda Siyonist rejimin bölgedeki bir dizi Arap ve İslami hükümetle ilişkilerinde siyasi normalleşme sağlamaya çalıştığını belirten Kenani, “Siyonist rejimle uzlaşma Filistin davasına hizmet etmez. Normalleşme yönünde atılacak her adım, bu rejimin Filistin ulusuna karşı cinayetlerinde özgür davranmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert’in Tahran ziyareti hakkında Kenani, “Irak hükümeti ile birlikte İran, Birleşmiş Milletler'in Irak'ta barış, istikrar ve güvenliğe yardımcı olma rolünü memnuniyetle karşılıyor ve İran ile BM arasındaki görüşmeler ve istişareler uzun yıllardır devam ediyor” dedi.

Kenani, İran’ın Güney Korey’i şikayetiyle ilgili olarak, “İran milletinin haklarının yerine getirilmesi ve Kore'de bloke edilen mali kaynaklarımızın serbest bırakılması için takiplerimiz sürüyor. Defalarca belirttiğimiz gibi İran hükümeti ve dışişleri bakanlığı İran milletinin haklarını sonuna kadar savunma kararlılığındadır ve siyasi ve hukuki her türlü yöntemi kullanmaktadır” ifadesini kullandı.

Kenani, BRICS zirvesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Sayın Reisi bu toplantıya resmi olarak davet edilmiştir. Önemli bir ülke olarak İran, BRICS'e katılmaktan yana olduğunu ilan etmiştir. BRICS üyeleri de İran'a özel önem vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Reisi, bir önceki BRICS toplantısına sanal olarak katıldı ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Cape Town'daki BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katıldı. BRICS özel bir ekonomik kapasiteye sahiptir.”

Suriye'nin siyasi ve ekonomik heyetinin Tahran ziyareti hakkında Kenani, “Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Reisi’nin Şam'a yaptığı önceki ziyarette iki ülke arasında çeşitli alanlarda varılan anlaşmaların uygulama sürecini hızlandırmak amacıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın Şam ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri arasında genellikle ekonomik ve ticari alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı” dedi.

Kenani, Suriye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler, terörle mücadele sürecinin devamı, Suriye'de istikrarın sağlanması ve siyasi sürecin tamamlanması sürecine ilişkin konuların ele alınacağını söyledi.