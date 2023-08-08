  1. Siyaset
8 Ağu 2023 18:26

İran ve Umman Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran ve Umman Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Açıklamada Bakanların, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel meseleler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bazı uluslararası konuları ele aldığı belirtildi.

Taraflar görüşmede iki ülke liderlerinin daha önce vardıkları anlaşmaların uygulanmasına yönelik adımları değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Ummanlı mevkidaşı Busaidi'nin sarf ettiği çabaları tekdir etti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi son ayda Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.

News Code 1910865

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler