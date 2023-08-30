New York’ta hoparlörden ezan okunmasına izin

New York Belediye Başkanı Eric Adams, bu cuma itibariyle uygulanacak kararı, müslüman cemaatinin önde gelen isimleriyle birlikte duyurdu.

New York’ta yaşayan Müslüman toplumun bu talebini yerine getirmek üzere belediye başkanı seçilmeden önce söz verdiğini söyleyen Adams, bu sözünü yerine getirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Adams, “New York’ta yaşayan Müslüman kardeşlerimiz yıllardır bunun mücadelesini verdiler ve bugün bunu gerçekleştirmekten gurur duyuyorum. Cuma ezanı, Müslüman kardeşlerimiz için çağrının dışında Tanrı’nın sesidir ve insanları bir araya gelip dua etmeye çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Müslüman cemaatin önderleri de ABD’de en yoğun Müslüman nüfusun New York şehrinde yaşadığını belirterek, Belediye Başkanı Adams’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Milliyet