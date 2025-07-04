Pezeşkiyan ile Aliyev görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi kapsamında ikili temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hankendi Kongre Merkezi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

EİT, Türkiye, İran ve Pakistan liderlerinin 1964 yılında İstanbul’da yayımladığı bildirge ile kurulan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) platformunun devamı niteliğinde. 1979 İran İslam Devrimi sonrasında faaliyetlerini durduran RCD, 1985 yılında EİT adıyla yeniden yapılandırıldı.

Teşkilata Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan tam üye; Kuzey Kıbrıs ise gözlemci üye olarak katılıyor.

İki yılda bir düzenlenen liderler zirvesinin yanı sıra EİT, bakanlar düzeyinde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık ve çevre gibi pek çok sektörde düzenli toplantılar yaparak ekonomik iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.