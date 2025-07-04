İran'dan İsrail'in kirli işlerini öven Batı'ya eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden Tahran’ın kuzeyindeki Tecriş Meydanı'nda sivillerin hedef alındığını gösteren videoyu paylaşarak, savaş kışkırtıcısı İsrail rejimini destekleyen Batı’yı sert bir dille eleştirdi.

İsrail'i 'kirli işleri yapıyor' diyerek öven Alman Başbakan Merz'e gönderme yapan İsmail Bekayi’nin paylaşımında, ''İşte saldırgan İsrail rejiminin Tahran sokaklarında Alman Şansölyesi (Merz) adına kirli işler yaptığı an; Gündüz vakti sokaklara bomba atılıyor. Patlamanın şiddetiyle arabalar ve insanlar gökyüzüne savruluyor. Siviller katlediliyor!

İşte bu, İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgemizin diğer noktalarında onlarca yıldır alışkanlık haline getirdiği ve Batı'nın da teşvik etmeye devam ettiği kirli iştir!

Bu görüntüler, savaş kışkırtıcısı rejimin destekçileri ve bilerek tarihin yanlış tarafında duranlar için ebedi bir utançtır.’’ ifadelerine yer verildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a hava saldırıları düzenleyen İsrail'e "Hepimiz adına kirli işleri yapıyor" diyerek teşekkür etmişti.

Siyonist İsrail'den Tahran'ın kuzeyine korkunç saldırı

Siyonist rejimin 15 Haziran'da Tahran'ın kuzeyinde düzenlediği saldırıda 12 sivil şehit oldu, 59 kişi de yaralandı.



