Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucuların sunduğu teklifle ilgili Filistinli grupların yöneticileriyle istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.