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4 Tem 2025 10:30

Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz

Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz

Hamas, arabulucular tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve istişarelerin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucuların sunduğu teklifle ilgili Filistinli grupların yöneticileriyle istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.

News ID 1928415

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