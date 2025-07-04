Pezeşkiyan EİT Liderler Zirvesi'nde konuştu

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başlayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, Siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, ''Müzakere süreci ederken, Siyonist rejim bize karşı barbarca saldırılarda bulundu’’ dedi.

ABD destekli İsrail işgal rejiminin İran'a saldırı ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirten Pezeşkiyan, şöyle devam etti

Nyazık ki işgal rejiminin saldırıları ABD’nin verdiği destekle devam etti.

''12 Günlük Savaş sırasında, görev başında olmayan askeri güçlere, üniversite hocalarına, sivillere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimindeki barışçıl nükleer tesislere ve ülkenin kamu altyapısına yönelik bir dizi suç eylemi gerçekleştirildi; bu eylemler sonucunda siviller katledildi ve maddi hasar meydana geldi.’’

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İran da BM Antlaşması’nın 51'inci Maddesi Kapsamında ülkenin toprak bütünlüğünü tam olarak savundu. İran Silahlı Kuvvetleri kararlı bir yanıtla saldırganlara unutulmaz bir ders verdi.'' ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinin, özellikle EİT üyelerinin son gerginlikte göstermiş olduğu kararlı duruşunu takdir eden Pezeşkiyan, ''İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları'nın son toplantısı da dahil olmak üzere birçok bölgesel ve küresel örgüt ve kurumlar, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları kınamada kararlı tutumlar benimsedi.'' diye konuştu.