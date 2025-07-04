İzmir'de alevlerle mücadele devam ediyor

Orman yangınları İzmir Ödemiş ve Çeşme'de devam ederken 3 Temmuz günü Buca ilçesinde saat 15.50 civarı bir yangın daha çıktı. Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede yayılan alevlerle mücadele devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam (3 Temmuz) saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, son bir haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele edildiğini vurguladı.

Ödemiş orman yangınlarında bir orman işçisi ve 81 yaşındaki bölge sakini hayatını kaybetti.

Buca yangınında otoyol kapatıldı

3 Temmuz günü Buca ilçesinde saat 15.50 civarı Zafer Mahallesi'nde başlayan orman yangınında mücadele devam ediyor. 4 temmuz Cuma günü gece geç saatlere kadar ekipler müdahaleyi sürdürürken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift taraflı trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu Kısıkköy kavşağında araçların geçişine izin verilmiyor. TOMA'larda mücadeleye katıldı.

Yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu açıklandı.

Ödemiş'te son durum

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Bakan Yumaklı rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye vardığına dikkat çekerek Ödemiş yangınıyla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı "Şiddetli rüzgar maalesef hız kesmedi. Bütün yangınlar yüreğimize kor düşürüyor. Bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini maalesef şehit verdik. Bir diğer arkadaşımız şu anda entübe vaziyette hastanede. Yine 81 yaşındaki vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Çeşme yangınının enerjisi düştü

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 Temmuz'da ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahaleye devam ediliyor ancak yangının enerjisinin düştüğü açıklandı.

Rüzgarın şiddetiyle dün (3 Temmuz) İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmedi. Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

Bakan Yumaklı İzmir, Çeşme yangınıyla ilgili dün gece (3 Temmuz) şu açıklamayı yaptı:

"Çeşme'de otluk ve makilik, çalı çırpının olduğu alan yanmaya başladı. Çok geniş alana yayıldı. Burada arkadaşlarımız ve oradaki kurum ve kuruluşların imkanlarıyla müdahil olundu. Çeşme yangının enerjisi düşürüldü."

Kontrol altına alınan yangınlar

Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme yangınları kontrol altına alındı.