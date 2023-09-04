Reisi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran’ın İslam Dervimi Zaferi’nden sonra üm Afrika ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduğuna değinerek, Afrika ülkelerinin sömürgecilik ve terörize karşı direnişini takdir etti.

Reisi, iki ülke arasında ortak ekonomik işbirliği komisyonunun faaliyete geçmesini, ilişkilerin düzeyinin artırma ve işbirliğini geliştirme açısından etkili olduğunu belirterek, İran’ın kendi deneyimlerini başta Afrika olmak üzere dost ülkelere aktarmaya hazır olduğunu duyurdu.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba da Burkina Faso da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinin İslam Devrimi'nin emperyalizme karşı direnişinden ilham aldığını belirterek, “En önemli gündemimiz İran'la işbirliği eksenlerini harekete geçirmek olacak” dedi.

Olivia Rouamba ayrıca ülkesinin İran ile işbirliklerini güçlendirmekten yana olduğunu söyledi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.