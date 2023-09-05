İran'ın Afrika ile ticaret hacmı artıyor

İran Çalışma Bakanı Solet Murtazavi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ile görüştü.

Murtazavi bu görüşmede, “Çalışma Bakanlığı düzeyinde geniş ihracat kapasiteleri var, iyi bir planlamayla Burkina Faso'ya ihracat miktarını artırabiliriz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı'nın birçok Afrika ülkesine yaptığı ziyarete değinen Murtazavi, “İran'ın Afrika kıtasıyla ticari ilişkileri artıyor, bu arada Burkina Faso'ya da özel bir bakış var” ifadesini kullandı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı da, “İki ülke arasında ortak ekonomik işbirliği komisyonunun faaliyete geçirilmesi, karşılıklı kapasite değişinin kolaylaştırılmasına ve hızlandırılmasına yardımcı olur” dedi.

Savunma, ulaştırma, inşaat, çelik, turizm, tarım ve petrokimya sanayi alanlarında iki ülke arasındaki değişim hacminin artması için zemin sağlanması mümkündür.