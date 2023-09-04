Reisi, Türk Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Türkiye’nin tarihi benzerliklerine değinerek, Erdoğan'ın yeni dönem başkanlığında ikili işbirliği düzeyinin daha da geliştirilmesini ve iki taraf arasındaki bölgesel ve uluslararası etkileşimlerin güçlenmesine yol açmasını temenni etti.

Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarına dikkat çeken Reisi, terörle mücadelenin en etkili yolunun bölgedeki tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek olduğunu belirterek, “Herhangi bir hükümetin ulusal egemenliği, terör eylemleri ve güvenlik karşıtı faaliyetleri önlemenin en iyi yoludur” dedi.

Kafkaslar da dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki yabancı ülkelerin varlığına karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Reisi, sorunların her bölgedeki ülkeler arasında diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesinin altını çizdi.

Reisi, Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyete geçmesinin, iki ülke arasındaki ticari etkileşimlerin yolunun yumuşatılması açısından etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, İran ve Türkiye'nin birbirleriyle iş birliğini geliştirme ve güçlendirme konusunda büyük kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ikili ticaret borsalarının seviyesini 30 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu ve Türkiye'nin bunu başarma iradesini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişki düzeyinin artırılmasının, İran ve Türkiye liderlerinin özel ilgi ve desteğini gerektirdiğini belirten Fidan, İran'dan, ülkesinin BRICS grubuna üyeliğini desteklemesinin yanı sıra iki ülke arasında bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve işbirliği yapmasını talep etti.