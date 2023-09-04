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4 Eyl 2023 16:15

Tümgeneral Bakıri'den Pakistan Ordu Komutanı'na taziye mesajı

Tümgeneral Bakıri'den Pakistan Ordu Komutanı'na taziye mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri Pakistan’daki güvenlik konvoyuna yönelik intihar saldırısını kınadı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir'e gönderdiği mesajda Pakistan’daki güvenlik konvoyuna yönelik intihar saldırısını kınadı.

Tümgeneral Bakıri'nin taziye mesajında, "Pakistan’daki güvenlik konvoyuna yönelik gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Size ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadlerine yer verildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında en az 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.

İran Dışişleri Bakanlığı da, Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınamıştı.

News Code 1911399

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