Emir Abdullahiyan yakında Burkina Faso'ya gidecek

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesini değerlendirdi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı, bu görüşmede, ikili iş birliğini güçlendirmek amacıyla Burkina Faso büyükelçisinin yakın zamanda Tahran'da görevlendirilmesine karar verildiğini söyledi.

Olivia Rouamba görüşmede, iki ülke arasında güvenlik, savunma, insani yardım, enerji ve teknisyen sevki alanlarındaki işbirliğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını belitti.

Olivia Rouamba, “İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sayın Emir Abdullahiyan’ın yakın zamanda Burkina Faso'yu ziyaret etmesine karar verildi. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı’nın Burkina Faso geçiş hükümetinin başkanını uygun zamanda İran'ı ziyaret etme daveti iletildi” dedi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesinin İran ile işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu bildirdi.