İranlı büyükelçi, Rusya Demiryolları Genel Müdürü ile görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Kuzey-Güney Uluslararası Demiryolu Koridoru olmak üzere ikili işbirliğini genişletme yolları ele alındı.

Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov iki ülke arasındaki işbirliği düzeyini iyileştirilmesine vurgu yaparak, mal taşımacılığının artırılması amacıyla İran ile Rusya arasındaki demiryolu işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise, Reşt-Astara Demiryolunun inşası konusunda anlaşma imzalanmasına atıfta bulunarak, bu projenin uygulanmasını İran, Rusya ve bölgenin çıkarlarına uygun olarak değerlendirdi.