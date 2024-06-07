Muhbir'den yeniden seçimleri kazanan Modi'ye tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Hindistan'daki genel seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'ye bir tebrik mesaji yolladı.

Muhbir, iki dost ülkenin mevcut iradesiyle İran ve Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesimi temenni etti.

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'in, tebrik mesajından dolayı teşekkür eden Modi ise "İran ve Hindistan, ikili ilişkileri genişletmek, bölgesel barışı, güvenliği ve refahı güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.