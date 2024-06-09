İran'dan İsrail'in saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı

Kanani, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yaptığı korkunç ve şok edici cinayetleri, uluslararası kuruluşların eylemsizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

Kenani sözlerinin devamında “Bu eylemsizlik İsrail’i bu suçlara devam etmesinin teşvik etmekten başka bir sonuç doğuramaz” ifadesini kullandı.

“Filistinlilere yapılan kanlı saldırının sebebi ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail’e silah yardımında bulunmasıdır” diyen Kenani,“Gazze halkı kuşatma nedeniyle açlığın, susuzluğun, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin acısını yaşamak zorunda” açıklamasını yaptı.

Kenani ayrıca "İalami kuruluşlar birlik ve bütünlük içinde bu eylemlere karşı durmalı, insani, ahlaki ve İslami sorumluluklarını yerine getirmelidirler” şeklinde konuştu.