Cumhurbaşkanı adaylarını daha iyi tanıyalım: Alirıza Zakani

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için Cumartesi günü 12 üyeli seçim denetleme organı olan Anayasa Konseyi tarafından altı aday onaylandı.

Listede yer alanlar arasında Tahran Belediye Başkanı ve eski üst düzey milletvekili Alireza Zakani de yer alıyor.

2021 cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Zakani, nihai kazanan İbrahim Reisi'nin lehine son etaplarda çekildi.

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının en sesli ve güçlü seslerinden biriydi.

Zakani, 1966 yılında Tahran'da dindar bir ailede doğdu. Babası Hacı Hüseyin Zakani, başkentin güneyindeki ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Rey kentinde tanınmış bir sporcuydu.

Babası uluslararası bir güreş hakemiydi ve İran'ın efsanevi güreşçisi Gholamreza Takhti'nin yakın arkadaşıydı.

Babasının izinden giden Zakani, gençliğinde güreşe tutkuyla bağlıydı.

Öğrencilik yıllarında Pehlevi rejimine karşı gençlik hareketine dahil oldu ve Tahran genelinde yürüyüş ve gösterilere katıldı.

İslam Devrimi'nin zaferinden sonra ve dayatılan savaş sırasında Zakani, Mustafa Çemran liderliğindeki Düzensiz Harp Karargahı birimlerinin bir üyesi olarak savaş alanına katıldı.

İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin 27. Muhammed Rasulullah Tümeni ve 10. Seyyid el-Şüheda Tümeni gibi birliklerde görev yaptı.

Savaş sırasında tabur komutan yardımcılığı, Necef Eşref 3 kampı istihbarat ve harekât şefliği, 27. Muhammed Rasulullah Tümeni istihbarat ve operasyon başkan yardımcılığı ve bu tümenin başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Zakani'nin ön saflarda altmış iki ay gönüllü hizmet geçmişi var ve elinden, bacağından ve boynundan ciddi şekilde yaralanarak savaşı yüzde 50 yaralanmayla sonlandırdı.

1989 yılında Masume Paketçi ile evlendi ve bu evlilikten üç çocuğu oldu.

Aynı yıl Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde (TUMS) yüksek öğrenime başladı.

1997 yazında doktora tezini savundu ve uzmanlık sınavına katılarak 2003 yılında nükleer tıp kursunu tamamladı.

Üniversite eğitimi sırasında Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi İslam Öğrenci Birliği Merkez Konseyi'nde aktif olarak görev aldı ve TUMS ve Tahran Üniversitesi'nin tüm Öğrenci Besic organizasyonundan sorumluydu.

Zakani, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde akademik kadronun bir üyesidir ve İmam Humeyni Hastane Kompleksi Nükleer Tıp Merkezi'nde ve Şeriati Hastanesi Nükleer Tıp Araştırma Merkezi'nde çalışmıştır.

Aynı zamanda İran Nükleer Tıp Bilim Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir.

Zakani, üst düzey siyasi kariyerine 2004 yılında başladı ve 2016 yılına kadar ve 2020'den 2021'e kadar Tahran, Rey, Şemiranat, Eslamşehr ve Pardis seçim bölgesinde parlamento üyesi olarak görev yaptı.

2021 yılından bu yana Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

2013 ve 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştı ancak her ikisinde de Anayasa Konseyi tarafından diskalifiye edildi. Adaylığı 2021 seçimlerinde kabul edildi ancak oylamadan birkaç gün önce Reisi lehine geri çekildi.

Zakani, 1 Haziran'da, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını kaydetti. Bir basın toplantısında merhum Reisi'yi ve onun dış politikasını övdü ve siyasi programına dair ipuçları verdi.

Halkın sorunlarını adalet merkezli siyaset yoluyla çözeceğine, yolsuzluğu ve ayrımcılığı ortadan kaldıracağına ve vatandaşların maksimum katılımı için koşullar yaratacağına söz verdi.

Ülkenin tüm kapasitelerinin ve devrimci cephenin değerlerinin kullanılması, İran kültürüne güvenerek katılımcı ve sivil yönetimin merkezden uzaklaştırılması ve güçlendirilmesi, satın alma gücünün artırılması ve halkın refahının artırılmasının gerekliliğini vurguladı.