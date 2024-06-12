İran'da seçim: İlk anket sonuçları geldi

İran 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Haziran Cuma günü sandığa gidiyor.

Adaylar kimler?

Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aday listesini İçişleri Bakanlığına göndermesinin ardından konsey tarafından onaylanan 6 ismin yer aldığı liste açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı erkek adaylardan oluşan listede, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Şehitler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yer aldı.

Seçim kampanyası 27 Haziran'da sona erecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 6 aday, seçim kampanyası faaliyetlerini 27 Haziran 08.00'a kadar sürdürebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

Bir üniversite araştırma merkezi tarafından yapılan ankette, Galibaf’ın oyu yüzde 30, Celili yüzde 25, Peşezkiyan yüzde 19, Ali Rıza Zakani yüzde 5, Mustafa Purmuhammedi yüzde 4 ve Emir Hüseyin Gazizade Haşimi yüzde 2 olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) ise ankete katılan vatandaşların "yüzde 44,4'ünün" cumbaşkanlığı seçimlerine kesinlikle katılacağını söylediğini bildirdi.

