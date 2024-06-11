Cumhurbaşkanı adaylarını daha iyi tanıyalım: Mustafa Purmuhammedi

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta trajik bir helikopter kazasında şehit olmasının ardından, İran'da 28 Haziran'da erken seçimler yapılacak.

12 üyeli seçim denetleme organı olan İran Anayasa Koruma Konseyi, İran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak altı adayı onayladı.

Onaylanan adaylar arasında, daha önce içişleri ve adalet bakanı olarak görev yapan muhafazakar isim Mustafa Purmuhammedi de yer alıyor.

Purmuhammedi, iki farklı yönetimde İçişleri Bakanı (2005-2008) ve Adalet Bakanı (2013-2017) olarak görev yaptı.

İran siyasi çevrelerinde tanınmış bir isim olan Purmuhammedi, ülkenin cumhurbaşkanlığına aday olan tek din adamı.

Aralık 1959'da İran'ın kutsal kenti Kum'da doğdu. Kum’daki Hakkani Okulu’nda İslam hukuku (fıkıh), içtihat ilkeleri ve felsefe okudu. Daha sonra hukuk bilimi ve İslam hukuku alanında doktora derecesine eşdeğer dördüncü seviye diplomasını tamamladı.

Hüccet-ül İslam Purmuhammedi, yasal haklar ve İslam'da siyasi düşüncenin teorik temelleri üzerine birçok kitap ve makale kaleme almıştır.

1979'dan 1986'ya kadar Huzistan, Hürmüzgan ve Horasan eyaletlerinde İslam Devrimi mahkemelerinin savcısı olarak görev yaptı.

1986'dan 1987'ye kadar Batı İran'daki silahlı kuvvetler devrim mahkemelerinin savcılığını yaptı. 1987 yılında İstihbarat Bakanlığı'nda danışman, dışişleri şefi ve bakan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunmaya başladı. İstihbarat bakan yardımcısı olarak görev süresi 1999 yılında sona erdi.

Purmuhammedi, 1996 yılından bu yana, 1979’da yaşanan İslam Devrimi ve tarihi ile ilgili belgeleri toplayan ve muhafaza eden, 1981 yılında kurulan İslam Devrimi Belgeleri Merkezi'nin mütevelli heyeti üyesi ve başkanıdır.

Mustafa Purmuhammedi, 2000 yılında Tahran'daki İmam Sadık Üniversitesi'nde siyasal bilimler alanında öğretim görevlisi oldu.

Hüccet-ül İslam Purmuhammedi Temmuz 2005'te Mahmud Ahmedinejad'ın önerdiği içişleri bakanı olarak İslami Şura Meclisi’nden güvenoyu almayı başardı. 2008 yılında kabine değişikliği sonrasında görevinden ayrıldı. Daha sonra Ulusal Denetleme Örgütü'nün başkanı olan Mustafa Purmuhammedi 2013 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Yargıya bağlı olan Ulusal Denetleme Örgütü, İran anayasasına göre “hükümetin idari organları tarafından işlerin uygun şekilde yürütülmesini ve yasaların doğru uygulanmasını denetlemekle” görevlendiriliyor.

2013 yılında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde ülkenin içişleri bakanı olarak atan siyasetçi isim Mustafa Purmuhammedi, bu görevi dört yıl boyunca yürüttü.

Muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, halen yargı başkanı danışmanı olarak görev yapmakta ve aynı zamanda 1988 yılında kurulan bir siyasi parti olan Came-i Ruhaniyat'ı Mübariz’in genel sekreterliğini yapmaktadır.

