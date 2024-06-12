Cumhurbaşkanı adayları hangi vaatleri verdi?

İran Anayasayı Koruma Konseyi, Mesud Pezeşkiyan, Mustafa Purmuhammedi, Said Celili, Alirıza Zakani, Emir Hüseyin Gazizade Haşımi ve Muhammed Bakır Galibaf'i 28 Haziran seçimleri için kesin aday olarak onay verdi.

İran'ın cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarının başlamasıyla birlikte planlarını açıkladılar.

Muhammed Bakır Galibaf Pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında "Günümüzde sibernetik bir yönetim, farklı alanlarda dönüşüme neden olabilir" dedi

"Yatırımın ülkenin kalkınmasıyla gerçekleşebilir"

Galibaf sözlerinin devamında "konomik meselesinde genelleme, otomasyon ve şeffaflık politikalarına uygun, detaylı ve derin bir yönetim uygulanması lazım"ifadesini kullandı.

Halen Meclis Başkanı olan Kalibaf konuşmasında, seçim kampanyasında "hizmet ve ilerleme" sloganını seçtiğini belirtti.

"Yatırımın ülkenin kalkınmasıyla gerçekleşebilir" diyen Galibaf, cumhurbaşkanı olması takdirde halkın alım gücünün artıracağını vurguladı.

Galibaf ayrıca İran'ın 7. Ulusal Kalkınma Planı'nın (2023-2027) uygulanmasına odaklanacağı konusunda söz verdi.

Ekonomide istikrar

Diğer cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan, genel politika olarak 'istikrarın' peşinde olduğunu söyledi

Reformistlere bağlı aday Mesut Pezeşkiyan, Ekonomide "istikrar" politikası izlediğini belirtti.

Pezeşkiyan istikrarsızlığın yerli yatırımcıların ülkeye yatırım yapma konusunda tereddüt etmesine ve hatta İran'ı terk etmelerine neden olacağı konusunda uyardı.

Ekonominin millileştirilmesi

Diğer cumhurbaşkanı adayı Emir Hüseyin Gazizade Haşimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümet ekonomisi gerçek bir özelleştirme süreci yoluyla kademeli olarak millileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazizade kampanya sloganının "halkın hükümeti ve ailelerin hükümeti"olduğunu belirtti.

Gazizade merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin adalet ve yolsuzlukla mücadele gibi ideallerine bağlı olduğunu söyledi.

"mali disiplin"uygulanmalı

Eski baş nükleer müzakereci ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili dün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı seçildiği takdirde önceliklerinden birinin "mali disiplin" olduğunu belirterek, 30 yıl önce İran Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak kendisinin de aynı durumu yaşadığını ve mali disiplin sağlanmadığı sürece sorunlar yaşanacağı sonucuna vardığını söyledi.