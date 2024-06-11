Cumhurbaşkanı adaylarını daha iyi tanıyalım: Gazizade Haşimi

İran'ın 12 üyeli seçim denetleme organı Anayasa Konseyi, 28 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı adayın katılmasını onayladı. Onaylananlar arasında, Şehitler Vakfının başkanı Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de yer alıyor.

Emir Hüseyin Gazizade Haşimi 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en genç adayı olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta trajik bir helikopter kazasında şehit olmasının ardından, İran'da 28 Haziran'da erken seçimler yapılacak.

İran İslam Cumhuriyeti'nin en üst inceleme organı tarafından onaylanan adaylara, seçim öncesinde seçim kampanyası için iki hafta süre tanınacak.

Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi kimdir?

Eski milletvekili Gazizade Haşimi, 1971 yılında Rezevi Horasan eyaletinin kuzeydoğusundaki Fariman şehrinde doğdu. Mesleği fırıncı olan babasının iki oğlu ve dört kızı daha var.

Dindar ve devrimci bir ailede yetişen Gazizade Haşimi’nin büyükbabası, Batı destekli Pehlevi rejiminin İslam karşıtı politika ve uygulamalarının güçlü bir muhalifiydi.

Küçük kardeşi Seyyed İhsan Gazizade Haşimi, parlamentoda Feriman ve Serahs seçim bölgesini temsil eden bir siyasetçidir.

Gazizade Haşimi, Hasan Ruhani hükümetinde sağlık bakanı olarak görev yapan Seyyid Hasan Gazizade Haşimi'nin kuzenidir.

İran-Irak savaşının son yıllarında cepheye giden Gazizade Haşimi bacağından yaralandı.

Savaştan döndükten sonra Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde tıp okudu. 1997 yılında evlenen Gazizade Haşimi iki çocuk sahibidir.

Gazizade Haşimi, 2002 yılında Horasan Gaziler ve Şehitler Vakfı'nın başkan yardımcılığına seçildi ve Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi oldu.

Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı ve milletvekili olmadan önce Simnan Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı.

Gazizade Haşimi, 2008 yılında Meşhed ve Kalat seçim bölgesini temsilen 8. meclise girdi ve ayrıca 2021 yılına kadar 9., 10. ve 11. dönem meclislerine katıldı.

Muhafazakar isim Gazizade, Paydari Cephesi Merkez Konseyi üyesi olup 2013-2014 yılları arasında parti sözcüsü olarak görev yapmıştır.

Gazizade 2021 yılında Şehitler Vakfı'nın başkanlığına atandı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan 999 bin 718 oyla adaylar arasında dördüncü oldu ve merhum İbrahim Reisi'nin adaylığını destekledi.

3 Haziran’da İçişleri Bakanlığı'na gelerek, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt yaptıran Gazizade Haşimi, düzenlediği basın toplantısında, Şehit Cumhurbaşkanı Reisi hükümetinin politikasını ve halkın sorunlarını çözmeye yönelik özverili çalışmalarını övdü.

Şehitler Vakfı Başkanı Gazizade Haşimi, bugün bir devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kuracağı hükümeti, ''Halkın hükümeti, ailenin hükümeti’’ olarak tanımladı.