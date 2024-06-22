Afrika Birliği Somali için yeni bir misyon talebini onayladı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Birliğin yeni misyonunun Eş-Şebab'ın zayıflatılmasında Federal Hükümeti desteklemeye ve silahlı gruplara karşı askeri operasyonlara katılmaya odaklanacağını duyurdu.

Birlik, ayrıca Somali'nin AMISOM'un askerlerini geri çekmesinin üçüncü aşamasının, 2 bin askerin Haziran 2024 sonunda ve 2 bin askerin Eylül 2024 sonunda ayrılması şeklinde iki aşamaya bölünmesi talebini de güçlü bir şekilde destekledi.

Birkaç gün önce Somali hükümeti Afrikalı barış gücü askerlerinin çekilmesinin ertelenmesi çağrısında bulunmuş ve birden fazla bölgede uğradığı yenilgilerin ardından Eş-Şebab'ın yeniden güçlenmesine yol açabilecek bir güvenlik boşluğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bir süre önce yapılan Somali-Avrupa Birliği ortak değerlendirmesinde çekilme takviminin Somali güçlerinin hazır olma durumuna göre ayarlanması tavsiye edilmişti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan değerlendirmede, "Afrika birliklerinin aceleyle çekilmesinin güvenlik boşluğuna katkıda bulunacağı" uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: İLKHA