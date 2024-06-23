Mısır-Etiyopya arasındaki gerginlik büyüyor

Etiyopya’nın Nil’in iki kolundan biri olan Mavi Nil üzerinde 2011 yılında yapmaya başladığı baraj aynı nehirden beslenen Mısır ve Sudan’la olan ilişkilerini germeye devam ediyor. Etiyopya, önümüzdeki ayın sonunda Rönesans Barajı'nın ‘’beşinci dolumuna’’ hazırlanıyor. Kıyıdaş ülkeler olan Mısır ve Sudan’ın itirazlarına rağmen bu süre zarfında (baraj) gölünde yaklaşık 23 milyar metreküp daha su depolanması bekleniyor.

Milli Gazete'ye göre, barajın bu surette doldurulmaya devam ettiği takdirde Mısır’ın su sıkıntısına düşeceği ile alakalı uzmanların değerlendirmeleri aktarıldı.

Mısır Sulama Bakanı'nın eski danışmanı Dr. Ziyauddin Kavsi, Rönesans Barajı'nın beşinci dolumunun "baraj dosyasındaki durumu zorlaştıracağını’’ doğrulayarak Şarku'l-Avsat'a şunları söyledi: ‘’Mısır, su kıtlığını telafi etmek için dolum döneminde Nasır Gölü rezervlerinden su çekmek zorunda kalacak ve bu da büyük bir tehlike oluşturuyor. Çünkü buranın stoğu stratejiktir ve taviz verilmemelidir. Eğer Kahire buradan su çekmek zorunda kalırsa bu, kısa sürede telafi edilebilecek küçük bir miktarda olmalıdır."

Mısır El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dr. Eymen Abdulvahhab, Etiyopya'nın "beşinci dolum" hazırlıklarını baraj dosyasıyla ilgili gerilimde ‘’yeni bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Abdulvahhab Şarku'l Avsat'a şöyle bir değerlendirmede bulundu: "Kahire'nin, Rönesans Barajı kriziyle mücadelede sakin diplomasi yaklaşımını izlemeye devam edeceği yönündeki beklentilere rağmen; ‘’Gelişmeler ve Yüksek Baraj Gölü rezervlerinden su çekme zorunluluğu ve özellikle Etiyopya'nın uzlaşmazlığının devam etmesi Mısır'ın gerilimi tırmandırıcı önlemler almasına yol açabilir."