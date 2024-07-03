Hamas: Gazze'nin geleceğine yalnızca Filistin halkı karar verecek

Hamas Sözcüsü Cihad Taha, ABD’nin tutumunun ilk günden itibaren işgalci rejime karşı taraflı olduğunu belirterek, “Savaştan sonra Gazze'nin geleceğine yalnızca Filistin halkı karar verecek ve ABD ve Siyonist rejimin bu konuda rolü olmayacak” dedi.

Arabulucuların Siyonist rejim ve Filistin direnişi arasındaki ateşkes ve esir değişimi konusunda bir anlaşma sağlama çabalarının devam ettiğini belirten Taha, “Siyonist rejim uluslararası kararlara uymalı ve askeri saldırganlığa son vermelidir” ifadesini kullandı.

Taha, “ABD, Binyamin Netanyahu'nun kabinesine ateşkes önerisini kabul etmesi için baskı yapmalı” diye kaydetti.