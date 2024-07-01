Filistin direnişi Filistinli mahkumlara işkence yapılmasına tepki gösterdi

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgede düzenlediği baskınlarda da çok sayıdaki Filistinliyi tutukluyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail bugün Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya'nın da aralarında bulunduğu 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Yaralıların bir kısmı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne, bir kısmı ise Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.Mahkumların vücutlarında yara ve morarmalar görülürken, yürümekte güçlük çektikleri anlar kameralara yansıdı.

İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli tutuklanmıştı. İsrail tarafından mahkum edilen Filistinlilerin küçük bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, hala tutuklu olanların durumu belirsizliğini koruyor.

Filistin direniş gruplarından ilk açıklama

Arap medyasına göre; İslami Cihad Örgütü'nden Filistinli mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, ''Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya'nın serbest bırakılması, düşmanın ifadelerinin yalan olduğunu kanıtlıyor.'' denildi.

İslami Direniş Hareketi Hamas ise işgalci faşist ordu tarafından serbest bırakılan tutukluların üzerinde görülen zayıflık, fiziksel ve psikolojik yorgunluk belirtileri ve açık işkence izlerinin, işgalci rejimin tüm insani yasaları hiçe sayarak her gün savaş suçları işlediğini ve hiçbir engelle karşılaşmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.