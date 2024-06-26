Hamas: Gazze'nin geleceği Filistinliler tarafından belirlenir

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki canice saldırılar sonrası için Filistin halkının siyasi geleceğiyle ilgili İsrail hükümetinin ve ABD yönetiminin planları için "faşist İsrail hükümetinin başarısızlık ve hayal kırıklığı yolunu takip etmedeki ısrarı" şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada, "Bu kötü niyetli planlar, Filistinlilerin kararlılığı ve iradesi karşısında uygulamaya konacak bir yol bulamayacak. Filistin halkının kaderi ve bu canice saldırıların yenilgiye uğratılmasından sonra Gazze Şeridi'nin geleceği, Filistin halkımız tarafından belirlenecek, başkası tarafından değil." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: T24