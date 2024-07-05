  1. Siyaset
5 Tem 2024 09:53

İran Yargı Erki Başkanı oyunu sandığa attı

İran Yargı Erki Başkanı oyunu sandığa attı

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Tahran'daki Lorzade Camii'sinde oyunu sandığa attı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Tahran'daki Lorzade Camii'sinde oyunu sandığa attı.

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerininin ikinci turu saat 8.00 itibari ile başladı.

News ID 1918268

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