Tümgeneral Bakıri'den Yahya Sinvar'a tebrik mesajı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, gönderdiği bir mesajda, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Yahya Sinvar’ı tebrik etti.

Tümgeneral Bakıri’nin tebrik mesajında, “Dr. İsmail Heniyye’nin Siyonist rejim tarafından şehit olmasının ardından cesur komutan ve yorulmak bilmez savaşçı kardeşimiz Yahya Sinvar’ın Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmesi İslam ümmeti yeniden mutlu etti” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri'nin mesajında, “Siyonist rejime karşı mücadelede Kassam tugaylarının komutan ve savaşçılarına ve gayretli Filistinli savaşçılara eşlik eden bu inançlı ve dirençli kardeşimizin onurlu geçmişi, Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve Filistin'deki işgalcilerin ortadan kalkmasına kadar Şehit Heniyye’nin yolunun devam edeceğinin göstergesidir” denildi.