Azerbaycan medyasına gör, Şuşa kentinde bugün "Şuşa - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2026 Turizm Başkenti" etkinliğinin kapanış töreni yapıldı.
Törene Azerbaycan, Türkiye, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Türkmenistan'dan heyetlerin katıldığı bildirildi.
Etkinlik kapsamında, EİT üye ülkelerinden heyetlerin katılımıyla bir turizm sergisi düzenlendi. Sergiye katılan ülkeler, stantlarında turizm potansiyellerini, kültürel miraslarını ve turizm fırsatlarını sergilediler.
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