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20 Ağu 2024 14:18

Çin Başbakanı Moskova'da

Çin Başbakanı Moskova'da

Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Rusya'yı ziyaret etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Li'nin bu ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Başbakan Li'nin Rusya Başbakanı Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko'nun daveti üzerine 20-23 Ağustos'ta 29’uncusu düzenlenecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı’na başkanlık etmek ve Rusya ile Belarus'a ziyaret düzenlemek üzere bölgeye gideceğini duyurmuştu.

News ID 1919480

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