Gazzeli çocuklar "çocuk felci" riski ile karşı karşıya

Gazze Şeridi'nde 25 yıl sonra ilk defa 16 Ağustos'ta "çocuk felci" vakası tesbit edildi.

Sağlık sisteminin çöktüğü ve yardım girişinin engellendiği Gazze'de görülen vaka büyük endişeye neden oldu.

640 binden fazla çocuğun bir an evvel çocuk felci aşısı olması konusunda uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, aşıyı geciktirmenin hastalığın yayılması riskini artıracağı vurguladı.

Ortak açıklamada örgütlerin çocuk felci aşısının yapılması konusunda hazır oldukları duyuruldu.

Gazze'ye 1 milyon 200 bin doz tip 2 çocuk felci aşısının gönderildiği, 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı belirtildi.

Ancak aşıların uygulanabilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurmasının şart olduğuna dikkat çekildi.

Borrell, çocuk felci aşısı için ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hızla yayılan çocuk felci virüsüne karşı halkın aşılanabilmesi için Gazze Şeridi'nde 3 gün süreyle acil insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.