Gazze'de Filistinli şehit sayısı 40 bin 476'ya çıktı

Siyonist İsrail ordusunun Gazze saldırıları 326 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 41 Filistinlinin daha şehit olduğu, 113 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.