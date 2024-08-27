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27 Ağu 2024 19:45

Irak Direnişi’nden Hayfa'ya İHA'lı operasyon

Irak Direnişi’nden Hayfa'ya İHA'lı operasyon

Irak İslami Direnişi, Hayfa Limanı'nda İsrail rejimine ait hayati bir noktayı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını açıkladı.

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki İsrail'in Hayfa limanında "hayati hedef" olarak tanımladığı yere insansız hava araçları kullanarak bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Direnişin yayınladığı açıklamada, operasyonun Gazze Şeridi'ne destek amacıyla ve İsrail işgalinin aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamlara yanıt olarak yapıldığı belirtildi. 

Operasyonun dün yapıldığını belirten Irak Direnişi, düşman hedeflerini yok etme operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.

News ID 1919679

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