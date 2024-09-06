Bağdat'ta önemli bir anlaşmaya imza atılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın, ilk yurt dışı ziyareti olarak Irak'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Pezeşkiyan'ın gezisinin amacının iki ülke arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini pekiştirmek olduğunu söyledi.

Al Sadık, ''Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Irak ziyareti sırasında iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalanacak.'' dedi.

Pezeşkiyan'ın Irak'ın kutsal kentlerinin yanı sıra Basra ve Erbil'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Mart 2023'te Irak ile İran, iki ülke arasındaki sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzalamıştı.