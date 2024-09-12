Belçika'da ani grev: Tüm uçuşlar iptal edildi

Politico'nun haberine göre, Belçika’daki havalimanı çalışanlarının ani grevi sonucunda Güney Charleroi Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi. Bu grev, yaklaşık 200 uçuşu etkiledi ve 30 bin yolcunun mağdur olmasına yol açtı.

Havalimanı sözcüsü Nathalie Pierard, grevin çok beklenmedik olduğunu çünkü sendikaların 4 Eylül’de yayımladıkları bir bildiriyle grevin 19 Eylül’de başlayabileceğini duyurduklarını belirtti. Pierard, “Yolcuların bu plansız grevlerle rehin alınması üzücü” dedi.

Pierard ayrıca, önleyici bir tedbir olarak havalimanının operasyonel kapasitesinin %15'e indirildiğini, ancak bugün yolculara hizmet veremediklerini de sözlerine ekledi.

Grevlerin arkasındaki anlaşmazlık, çalışma koşullarıyla ilgili. Sendika temsilcileri ayrıca "agresif yönetim politikası" konusunda da şikayette bulundular. Havalimanının uçuş programına göre, iki uçuş Liège Havalimanı'na yönlendirildi, diğer uçuşlar ise iptal edildi.

Güney Charleroi Havalimanı, Brüksel’e yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alıyor ve geçen yıl yaklaşık 9,4 milyon yolcu taşıyarak, Brüksel Havalimanı'ndan sonra Belçika'nın en yoğun ikinci havalimanı oldu.