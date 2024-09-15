Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı

Siyonist medya, Yemen'in işgal altındaki toprakların merkezini karadan karaya balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Siyonist rejim ordusu bu saldırı karşısındaki başarısızlığını itiraf etti.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu Yemen'den fırlatılan füzelerin Tel Aviv'deki bir havalimanı yakınındaki bölgeye isabet ettiğini bildirdi.

Bazı kaynaklar, Yemen'den fırlatılan füzenin, Yemen silahlı kuvvetlerinin gelişmiş füzelerinden biri olarak kabul edilen "Hatem 2" balistik füzesi olduğunu duyurdu.