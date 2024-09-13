Hizbullah Siyonist rejimin hava savunma üssünü vurdu

Siyonist medya, Lübnan Hizbullah Harekleti'nin işgal altındaki toprakların kuzeyine büyük bir roket saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada, işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Siyonist rejimin hava-füze savunma üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Katyuşa roketleriyle Siyonist rejimin hava-füze savunma üssünü hedef aldığını bildirdi.

Yerel kaynakların sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, Siyonist rejimin askeri kışlalarına çok sayıda roketin isabet ettiği açıkça görülüyor.

Lübnan Hizbullah Hareketi, işgalci rejimin Gazze'ye ve güney Lübnan'a yönelik saldırılarına misilleme olarak geçen yılın Ekim ayının başından bu yana bu rejimin askeri mevzilerine karşı düzenli saldırılar düzenliyor.